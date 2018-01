Carl Craig traz o original do remix no clube The Week Ele não é o melhor DJ do mundo nem o mais popular - senão estaria tocando também no Big Brother Brasil. Carl Craig, porém, é um dos mais respeitados. Primeiro, porque sua reputação como produtor de música eletrônica o precede, pois é colocado entre os arquitetos do tecno (ele é natural de Detroit - cidade que fundou o estilo) e produz sem parar há 18 anos. Depois, porque ele realmente sabe mixar discos de vários estilos: "Eu sempre discotequei por seis, oito horas, misturando os sons - fossem eles jazz ou funk - e me divertindo", afirma ele em entrevista ao Estado. Ainda bem, já que ele se apresenta em São Paulo na madrugada desta sexta-feira para sábado (entra às 2 horas e deixa a cabine às 4h30), em festa no clube The Week promovida pelo Vegas e pela produtora La Mala Fama. É a primeira vez que Carl Craig toca na cidade. Em sua performance como DJ, ele não mais utiliza discos de sua coleção, mas manipula arquivos digitais de música através de dois vinis especiais (conectados a um laptop) - o que permite a ele tocar produções novíssimas e remixes recentes, como os que fez para os grupos Junior Boys e Brazilian Girls. "Fazer remixes é bastante divertido", afirma Craig. "Estou pegando a música de outra pessoa e colaborando com ela sem estar no mesmo lugar." Enquanto conversava com a reportagem, ele trabalhava em uma produção para a cantora Siobhan Donaghy, ex-vocalista do grupo Sugarbabes. Para Carl, o fato de tudo ganhar um remix hoje não é um problema. "Atualmente não faz mais diferença nenhuma ser remixado ou não, porque já é algo esperado." Mais bem-humorado, ele afirma que ouvir rádio é uma de suas diversões preferidas, principalmente as estações de hip-hop. "É engraçadíssimo. Eu e minha enteada ficamos cantando This Is Why I´m Hot, do rapper MIMS. Eu gosto desta coisa estúpida, mas divertida." Carl Craig. The Week. Rua Guaicurus, 324, Lapa, telefone 3872-9966. Hoje, 23 h. R$ 50