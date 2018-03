Carismático e interativo R.E.M encerra turnê em SP

A banda americana R.E.M se apresentou na noite desta quarta-feira, 11, em São Paulo, no via Funchal, e encerrou sua turnê . O grupo formado pelo vocalista Michael Stipe, guitarrista Peter Buck e o baixista Mike Mills homenagearam (ironicamente) o George W. Bush (pai) e a ex-candidata à vice-presidência e governadora do Alasca Sarah Palin com três músicas tocadas em seqüência. "Estamos muito orgulhosos de ter Barack Obama como presidente dos Estados Unidos", disse o vocalista. E foi muito aplaudido pelos fãs brasileiros. Veja também: Galeria com fotos do show do R.E.M. em SP No telão apareceu a frase 'Obamatic for the people', uma montagem com o disco mais famoso da banda, 'Automatic for the People'. Michael Stipe mostrou todo seu carisma e brincou muito durante o show, agradando o público presente. As canções mais curtidas foram "Everybody Hurts", "Imitation of Life", "The One I Love" e "It's the End of the World". Antes do bis, apareceu no telão a frase "mais R.E.M?" e a galera respondeu que sim. Então, Mills voltou com uma camisa da seleção, o Stipe se envolveu em uma bandeira brasileira e falou que adora São Paulo. E ainda perguntou: "Quem está empolgado com a vitória de Obama?", para ser aplaudido pelo fãs. Eles tocaram 'Losing My Religion' e 'Man on the Moon'.