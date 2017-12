Capixaba Silva mostra aperitivo de seu novo CD no Lollapalooza

Na estreia do Palco Onix do Lollapalooza, o cantor e compositor Silva deu um aperitivo do que é a íntegra do show baseado em seu novo e ótimo álbum, 'Vista Pro Mar'. Das nove músicas do set list, cinco estão no CD. As outras quatro vieram de 'Claridão', seu primeiro disco, lançado em 2012. O atraso de 15 minutos - o show estava previsto para começar às 13h - gerou certa apreensão do público, que vibrava a cada vez que roadies faziam ajustes finais nos instrumentos, sinalizando que a apresentação iria começar.

Silva conseguiu transpor para o palco o "clima de veraneio" que pontua parte de 'Vista Pro Mar'. Sua apresentação começou justamente com a faixa-título, que também abre o disco. Projeções com imagens de mar foram vistas em quase todo o show, contrastando com o sol escaldante que queima a pele de muitos no Autódromo de Interlagos.

Pilotando teclados e guitarra, Silva se mostrou seguro. 'Moletom', '2012' e 'Vista pro Mar' foram cantadas em coro por boa parte da plateia. É uma pena que seu show no Lollapalooza tenha sido apenas uma amostra do que ele pode e sabe fazer.