Capital Inicial faz sua releitura do Aborto Elétrico O grupo Capital Inicial mostra para os paulistanos o resultado de sua incursão pelo repertório da banda Aborto Elétrico, hoje e amanhã, no Tom Brasil Nações Unidas. Investir num projeto de resgate do material do Aborto, primeira banda que Renato Russo teve em Brasília, chegou a parecer improvável para Dinho Ouro Preto, Fê e Flávio Lemos, e Yves Passarel, integrantes do Capital. Fê e Flávio Lemos fizeram parte do Aborto, que nasceu sob o signo do punk: Fê esteve desde a primeira formação, com Renato Russo, enquanto seu irmão, Flávio, entrou depois, com Ico Ouro Preto, irmão de Dinho. "A gente evitou muito fazer esse projeto, por uma série de motivos. Achávamos que o Aborto era uma lenda e que, uma vez registrado, talvez, perdesse a magia", diz Dinho. Mas existiam também os prós, que acabaram pesando na balança. "Se alguém tinha direito de fazer esse projeto eram os dois que participaram da banda e eu, que tive o privilégio de assistir aos ensaios. E se essas músicas não fossem gravadas, se perderiam para sempre." Enquanto esteve em atividade, o Aborto Elétrica nunca lançou disco. Suas canções foram gravadas mais tarde, parte pelo Legião Urbana, parte pelo Capital. Mas muita coisa estava esquecida em fitas. "Tive de ouvir dezenas delas e fui descobrindo as músicas", conta Flávio. "Muitas vezes, o material era tosco, mas havia o registro." Ainda no projeto, houve preocupação de que não prevalecesse o estilo deles, nem do Aborto, mas uma mistura dos dois. No ano passado, eles lançaram em CD e DVD MTV Especial Capital Inicial - Aborto Elétrico, com metade do repertório inédito, incluindo Love Song e Anúncio de Refrigerante, além de conhecidas, como Que País É Este?. Capital Inicial. Tom Brasil-Nações Unidas. R. Bragança Paulista, 1.281, 2163-2000. Hoje e amanhã, 22 horas. R$ 60 a R$ 120.