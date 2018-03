Capas de discos dos Beatles viram selos de correio britânico Os Beatles aparecerão em uma nova série de selos do Royal Mail, os correios britânicos, segundo anunciou nesta terça-feira a companhia. Os seis selos, que serão colocados à venda em janeiro, reproduzirão as imagens que aparecem nas capas de alguns dos discos mais famosos do grupo de Liverpool. Entre elas estão as capas de "Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band", "Abbey Road", "Revolver", "Let it Be" e "With the Beatles". "A série especial dos Beatles será, com certeza, muito bem recebida por admiradores de todo o mundo", disse um porta-voz dos correios britânicos, ao anunciar a novidade.