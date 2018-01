Cantores fazem ato na Avenida Paulista

Com os versos "Capoeira me mandou/ Dizer que já chegou/ Chegou para lutar", da música Berimbau, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, cerca de 50 integrantes de diferentes corais da cidade cantaram em uma manifestação hoje à tarde, na Avenida Paulista. A apresentação foi organizada para apoiar a petição contra a proposta de unificação do Coral Paulistano com o Coral Lírico Municipal, ambos corpos estáveis sob administração da Fundação Theatro Municipal.

A união dos coros é uma das possibilidades para o futuro do grupo, que poderia, por exemplo, passar a pertencer a outra instituição da prefeitura, como o Centro Cultural São Paulo, como revelou o Estado na edição de sábado. Segundo a Fundação Teatro Municipal, não há nenhuma decisão tomada sobre o tema e existem apenas estudos.

O Conselho Deliberativo da fundação, formado por Juca Ferreira, Marcos Cruz, Teco Cardoso, Mauro Wrona, Vladimir Safatle, Silvana Marani Lopes e Danilo Stolagli, deve se reunir no dia 6 de novembro para discutir o destino do grupo.