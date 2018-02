Cantores Ermal Meta e Fabrizio Moro vencem o Festival de Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio Moro, com a música Non mi avete fatto niente, venceram na noite de sábado, 10, a 68ª edição do tradicional Festival de Sanremo. O segundo lugar ficou com o grupo Lo Stato Sociale e a canção Una vita in vacanza, e o terceiro, com Annalisa e Il mondo prima di te.

"É uma emoção indescritível", disse Meta, dedicando sua vitória à empresa Mescal, sua casa discográfica. "[A Mescal] acreditou em mim quando ninguém acreditava", contou.

Ermal Meta e Fabrizio Moro também ficaram com o trofeu do Premio TIMmusic, já que "Non mi avete fatto niente" foi a canção mais escutada no app musical da operadora.

A música Non mi avete fatto niente gerou polêmica nesta edição do festival, pois recebeu acusações de plágio. A dupla, formada especialmente para o evento, chegou a ser suspensa da categoria principal devido às semelhanças da canção com Silenzio, apresentada em 2016. Mas a emissora RAI, que organiza Sanremo, esclareceu, em nota, que avaliou as acusações e acredita que Non mi avete fatto niente cumpria os requisitos do regulamento.

Agora, como vencedores do Festival de Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro estão automaticamente convidados a representar a Itália no Eurovision 2018. O cantor Ron ficou com o Prêmio da Crítica Mia Martini, com o brano Almeno Pensami, enquanto a banda Lo Stato Sociale levou o Premio Endrigo.

Max Gazzè foi agraciado com o Prêmio de Melhor Composição Musical, com "La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno". (ANSA)