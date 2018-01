Cantoras devem liderar listas dos melhores artistas pop de 2010

Animadas com o sucesso em 2009 da bombástica Lady Gaga, da sensação do YouToube Susan Boyle e da cantora country Taylor Swift, além de gente como Amy Winehouse e Duffy antes delas, a aposta é que as cantoras solo voltem a lançar sombra sobre as bandas em 2010.

"O 'efeito Gaga' vai continuar no próximo ano, e já estamos vendo mais cantoras pop artísticas e ousadas", disse Albert Schilcher, vice-presidente de talento e música da MTV Networks International.

"As bandas indie estão um pouco em baixa", disse ele à Reuters. "Isso não quer dizer que não possa aparecer outra grande banda indie, mas muitas delas não estão conseguindo contrato com gravadoras", disse Schilcher, que também previu o retorno da música dance.

Paul Rees, editor da revista Q, concorda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As grandes gravadoras estão apostando sobretudo em artistas solo mulheres", disse ele à BBC dentro da pesquisa anual da emissora sobre "as próximas grandes coisas" no pop, em que são entrevistados 100 especialistas da indústria musical pop.

Já está a caminho do estrelato internacional a cantora Kesha, de Los Angeles, cuja canção de estreia, "TiK ToK," chegou ao número 1 no importantíssimo mercado norte-americano, onde vendeu 610 mil faixas digitais em uma única semana no mês passado - o maior número semanal de qualquer cantora até hoje.

O jornal New York Times descreveu a faixa como "celebração maliciosa e irreverente de noites até altas horas e manhãs seguintes" e comparou a cantora de 22 anos a Lady Gaga, largamente vista como a maior revelação internacional de 2009.

Todas as atenções estão focadas agora em seu álbum "Animal", do selo RCA, da Sony Music Entertainment, que chegou às lojas dos Estados Unidos na terça-feira.

A resposta britânica a Kesha talvez seja Ellie Goulding, que está em várias listas de indicações e já levou o prêmio da Crítica 2010 nos Brit Awards.

Com um som descrito pelos organizadores dos Brits como "eletro-folk-acústico-pop", o álbum de estreia de Goulding deve sair em março pela Polydor Records, da Universal Music.

Na sexta-feira Goulding encabeçou a pesquisa Som de 2010 da BBC. O segundo lugar foi de outra cantora, Marina Diamandis.

Outras cantoras britânicas vistas como estando em alta incluem a adolescente Daisy Coburn (Daisy Dares You), Coco Sumner - filha de Sting e cantora de I Blame Coco - e Roxanne Tataei (Rox). A costa-riquenha Debi Nova vem sendo comparada por alguns críticos a Shakira.