Cantoras da música pop lideram premiação de vídeo da MTV

Com ginga e emoção, as principais estrelas da música pop dominaram o MTV Video Music Awards, no domingo, 24, com direito a uma emotiva Miley Cyrus e um momento comovente entre Beyoncé e sua família.

Cyrus, que no ano passado causou alvoroço com seu estilo atrevido durante sua apresentação no VMA, ganhou o principal prêmio de vídeo da noite pela música Wrecking Ball, no qual ela aparece pelada em uma bola de demolição.

Ela optou por não ir buscar seu prêmio, e, em vez disso, ficou na plateia chorando e enviou um jovem sem-teto chamado Jesse para pegar a estatueta.

“Eu limpei seus quartos de hotel, fui uma figurante nos seus filmes, tenho sido um figurante nas suas vidas. Embora eu tivesse sido invisível para vocês nas ruas, eu tenho muitos dos mesmo sonhos que os trouxeram aqui nesta noite”, disse o jovem.

Mais cedo, no tapete vermelho, Cyrus disse ter “aposentado" seus movimentos explícitos de dança.

Desde o lançamento em 1984, o VMA tornou-se sinônimo de irreverência e momentos espontâneos que se tornaram parte da história da música, e todos os olhares se voltam para quem tomar a atitude mais ultrajante ou inesperada.

Beyoncé participou do momento mais comovente da noite ao receber o prêmio Michael Jackson Video Vanguard, pelas conquistas de sua vida no setor da música, das mãos do marido, o rapper Jay Z, que a chamou de a “maior artista viva”.

Jay Z, carregando a filha do casal, Blue Ivy, deu então um beijo em sua mulher, no palco. Emocionada, ela disse: “não tenho nada a dizer, estou cheia de gratidão”.

A cantora, vestida em um maiô brilhante e cercada pelas grandes telas e silhuetas de dançarinos, apresentou um pequeno show com suas músicas de sucesso, incluindo Haunted, Drunk in Love, Partition e Blue, um ode à filha.

Beyoncé levou três outros prêmios: de melhor colaboração por Drunk in Love, com Jay Z, e melhor cinematografia e vídeo com a mensagem social Pretty Hurts.

Outras estrelas fizeram participações animadas durante a noite, que teve apresentações de Ariana Grande, Taylor Swift e Rita Ora.

Confira a lista dos vencedores:

- Vídeo Feminino: "Dark Horse'', Katy Perry com Juicy J

- Vídeo Masculino: "Sing'', Ed Sheeran

- Vídeo Pop: "Problem", Ariana Grande con Iggy Azalea

- Vídeo de Hip Hop: "Hold On, We're Going Home", Drake con Majid Jordan

- Vídeo de Rock: "Royals", Lorde

- Vídeo de Letras: "Dont's Stop", 5 Seconds to Summer

- Artista Promessa: "Miss Moving On", Fifth Harmony

- Vídeo do Ano: "Wrecking Ball", Miley Cyrus

- Prêmio Michael Jackson Vídeo de Vanguarda: Beyonce