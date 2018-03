Cantora Vanessa da Mata lança disco 'Sim' na Espanha

A cantora e compositora Vanessa da Mata está na Espanha para lançar seu mais recente disco, Sim, álbum gravado com colaboração de Ben Harper e líder de vendas na Suécia e em Portugal. Vanessa se apresentará nesta quinta-feira no Festival El Grec, em Barcelona, e na sexta-feira em Madri, lugares onde interpretará as músicas de Sim, o terceiro de sua carreira após Vanessa da Mata (2002) e Essa Boneca tem Manual (2004). A cantora explicou à Agência Efe que Sim é "um trabalho de música brasileira com sotaque mundial" e talvez esse tenha sido o motivo pelo qual, quase sem publicidade, o álbum tenha dado a volta ao mundo e já ter sido escutado na Itália, França, Holanda, Suíça, Portugal, Argentina, México, Estados Unidos, além do Brasil. Vanessa visitará todos esses países em sua turnê de apresentação de Sim. "É um disco totalmente diferente dos anteriores porque todas as músicas foram compostas por mim", disse Vanessa, que considera que Sim tem uma textura e uma mistura de ritmos que nunca tinha experimentado. Vanessa, que começou a carreira com 15 anos e integrou uma banda feminina de reggae, quer passar com as 13 faixas do novo disco a "força do 'sim', palavra pequena, mas que ao mesmo tempo diz muito e dá nome ao álbum", acrescentou. Agora Vanessa diz se sentir "tranqüila" e quis refletir esse estado em letras em que dialoga "com a música e com a vida", e nas quais dá forma a seu modo de se identificar com o mundo. Essa é uma visão que compartilha com o músico americano Ben Harper, que colaborou na música Boa Sorte/Good Luck, depois de o produtor de Vanessa, Mario Caldato, apresentar o trabalho da cantora para o artista americano. "Ben se identificou muito com meu trabalho, gostou muito e disse a Caldato que queria participar do disco", diz a cantora, que afirmou que seria "incapaz" de escolher uma das músicas de Sim como favorita. "É como se tivesse 13 filhos e me obrigassem a ficar apenas com um", comentou.