Cantora portuguesa Teresa Salgueiro vem para o Brasil Os fãs da cantora portuguesa Teresa Salgueiro, vocalista do grupo Madredeus, podem se animar: ela confirmou shows nos dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro no Golden Cross Jazz Club, em São Paulo. Teresa, que é fã da música brasileira, traz ao País 22 standards da MPB e da Bossa Nova. O repertório tem canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Pixinguinha e Dorival Caymmi, entre outros compositores. Ela vai gravar um CD com as músicas que será lançado em março de 2007 pela EMI de Portugal e iniciar, em abril, uma turnê mundial com um show baseado nesse trabalho. Na temporada que vai fazer no Golden Cross Jazz Club, a cantora vai se apresentar com João Cristal (piano), Nailor Proveta (saxofone e clarinete), Marcos Paiva (baixo acústico), Paulo Dafilin (violão), Daniel de Paula (bateria), Maria Diniz e Adriana Dré (backing-vocal). Golden Cross Jazz Club. Avenida Angélica, 2331, Higienópolis, tel. (11) 3255-3635. R$ 50. Informações sobre ingressos: tel. (11) 2163-2000. Dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro, às 22 h