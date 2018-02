Cantora Pink lançará novo álbum em setembro

Sua gravadora, a RCA Records, descreveu "The Truth About Love" como a "visão única da cantora sobre as diferentes tonalidades do amor - o escuro, a luz, a felicidade e a tristeza".

Pink, de 32 anos, está trabalhando no álbum com o produtor Greg Kurstin, o homem por trás de bandas como Foster The People e The Shins.

O novo álbum de Pink vem na sequência de seu sucesso de 2008, "Funhouse", que teve entre as mais tocadas singles como "Sober", "So What" e "Please Don't Leave Me". A cantora se baseou na separação do marido, Carey Hart, para compor o álbum, depois do qual os dois reataram. O casal teve o primeiro filho em 2011.

A principal canção do novo álbum é "Blow Me (One Last Kiss)", que foi divulgada na semana passada.

Pink alcançou o sucesso com seu álbum de estreia, 'Can't Take Me Home', em 2000. Nos discos seguintes ela passou do R&B para o pop rock. A cantora vendeu mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo e teve 11 singles entre as dez mais da Billboard Hot. (Reportagem de Piya Sinha-Roy)