Cantora norueguesa Aurora demonstra empolgação para shows em São Paulo

Com apenas 21 anos, a cantora norueguesa Aurora já arrasta uma multidão em sua primeira passagem pelo Brasil. Em São Paulo, onde se apresenta nesta sexta-feira, 20, e no sábado, 21, os ingressos já estão esgotados.

Aurora, dona de músicas como Running With The Wolves e Runaway, que figuram em séries de TV de sucesso, recebeu o Estado no local do show desta noite, o Tropical Butantã. Do lado de fora, dezenas de fã já formavam fila, às 14h, para o show que começaria apenas às 20h. No sábado, ela sobe ao palco às 19h.

“Por muito tempo eu não soube que tinha tantos fãs por aqui”, confessa a cantora, com uma mistura particular de timidez e empolgação. Ela estava feliz pelo fato de o dia em São Paulo não estar não quente, facilitando a vida dos fãs.

Muito se fala que foi um tweet elogiativo de Katy Perry em 2015 que catapultou a carreira de Aurora. Ela dá o crédito ao trabalho dos fãs. “Decidimos fazer show aqui por conta do bom trabalho que os sites dos fãs têm feito por aqui”, afirma. Um deles, o Portal Aurora Brasil, soma mais de 160 mil seguidores no Facebook.

Ao ser questionada sobre o que planejava para os shows em São Paulo, Aurora não conteve a sua animação tão jovial quanto sua aparência. “O último palco, em Curitiba, era um pouco menor, o que não é ruim, mas eu não podia dançar tanto quanto eu queria”, revela educadamente. “Então eu mal posso esperar, porque eu vou poder dançar muito, o palco aqui é imenso!”

E que os fãs se preparem para duas noites de emoção na cidade. A cantora prometeu que irá apresentar não apenas canções do seu álbum de estreia, All My Demons Greeting Me as a Friend, como músicas inéditas, que devem estar no seu próximo trabalho, previsto para o começo de 2018.

Após as apresentações em São Paulo, Aurora segue para o Rio de Janeiro, onde encerra a turnê brasileira no domingo, 22.