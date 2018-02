Cantora Miley Cyrus cancela apresentação que faria em Brasília

O show da cantora Miley Cyrus que seria realizado no dia 24 de setembro no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, foi cancelado. Segundo um comunicado oficial divulgado no site da cantora, houve problemas de logística na construção do palco e no transporte de carga do México para o Brasil.

Todavia, as apresentações na Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 26 de setembro, e na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, em 28 de setembro, ainda estão mantidas. A cantora que foi revelada como a personagem teen Hannah Montana está em turnê mundial com o disco Bangerz, lançado em outubro de 2013.

De acordo com informações da Vision Produções, que organizava a apresentação da americana em Brasília, os fãs poderão solicitar o reembolso a partir da próxima quarta-feira, 17 de setembro.

Para quem efetuou a comprar em pontos de venda físicos, é preciso comparecer à Central de Ingressos, no Brasília Shopping, portando os ingressos. Se a compra tiver sido efetuadas em débito ou crédito, o comprador deverá apresentar também o cartão que efetuou a compra e documento de identificação com foto.