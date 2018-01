Cantora mexicana diz que RBD é ´de plástico´ A veterana e polêmica cantora mexicana Lupita D´Alessio disse nesta terça-feira que o grupo juvenil RBD e a intérprete Paulina Rubio "são de plástico". Lupita disse em entrevista coletiva que os músicos, de grande sucesso popular, "não têm uma trajetória" artística como a da já falecida cantora Lola Beltrán. Lupita D´Alessio foi capa de revistas por conta de seus excessos, mas disse que hoje está reconciliada com a vida, afastada dos escândalos e dedicada a seu trabalho e a sua família. O grupo mexicano que surgiu com a novela da Televisa Rebelde, transmitida no Brasil pelo SBT, apresentou 14 shows no Brasil em setembro e outubro de 2006. A turnê começou no dia 20 de setembro em Manaus e terminou no Rio de Janeiro, em 8 de outubro.