Cantora Lorde lidera pela primeira vez parada Billboard 200 com álbum 'Melodrama'

A cantora pop neozelandesa Lorde emplacou seu primeiro álbum no topo das paradas dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 26, quando seu mais recente disco estreou no primeiro lugar da compilação semanal Billboard 200.

"Melodrama", o segundo álbum da artista de 20 anos, vendeu 82 mil cópias, 40 mil canções e teve quase 35 milhões de streams, totalizando 109 mil unidades, de acordo com a consultoria Nielsen SoundScan.

Lorde é a terceira artista solo feminina consecutiva a liderar a Billboard 200, tendo sido antecedida por Katy Perry com "Witness" e Halsey com "Hopeless Fountain Kingdom".

O primeiro disco de Lorde, "Pure Heroine", que conta com o sucesso "Royals", estreou e não passou da terceira colocação na Billboard ao ser lançado em 2013.

Seu novo álbum liderou seis categorias entre as 10 mais da parada Billboard 200 nesta semana.

"Pretty Girls Like Trap Music", do rapper 2 Chainz, estreou em segundo lugar, "Nashville Sound", parceria entre o artista country Jason Isbell e a banda 400 Unit entrou na quarta colocação e os roqueiros canadenses do Nickelback ficaram com a quinta posição com seu "Feed the Machine".

"Beautiful Thugger Girls", do rapper Young Thug, ficou em oitavo, e a banda de indie rock Fleet Foxes completou a lista dos recém-chegados com "Crack-Up" na nona posição.

"Witness", que liderou a parada na semana passada, caiu para a 13a colocação nesta semana.

Na parada de canções digitais, que mede a venda online, "Despacito", o hit de verão do cantor portorriquenho Luis Fonsi em parceria com Justin Bieber, continuou a reinar na liderança com outras 139 mil cópias vendidas.