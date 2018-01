Cantora Lily Allen critica Paris Hilton A cantora britânica Lily Allen, que teve recentemente seu CD de estréia, Alright, Still, lançado no Brasil, criticou a bilionária atriz, cantora e modelo Paris Hilton. "Pessoas como ela são inúteis", declarou a pop star, conhecida por ser desbocada. "Ela é desgraçadamente sem talento. Sua voz é afinada por software. Minha irmã assistiu a um show dela ao vivo em Ibiza e disse que foi a pior coisa que ouviu na vida", criticou Lily. "Eu trabalhei por dois anos e meio no meu álbum. Acho nojento que gente como ela apareça, sem esforço algum, e lance um CD". Alright, Still traz 11 faixas, o primeiro single da jovem, LDN, lançado em abril na Inglaterra, e Smile, uma canção de vingança a um namorado traidor. Cinco faixas do disco (incluindo as duas citadas) e dois bons mixes podem ser ouvidos no site da cantora e compositora. O clipe de Smile também está lá. Paris Hilton A herdeira de rede de hotéis Hilton, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de televisão e em filmes, resolveu investir na carreira de cantora e lançou, em agosto, em Miami, seu primeiro CD, Paris, que já chegou às lojas dos EUA. "Eu consigo entender que as pessoas tenham preconceito", disse Paris, na época do lançamento, referindo-se ao novo álbum. "Mas a música vai falar por si só", completou. O videoclipe de Stars are Blind, primeiro single do CD de Paris, foi proibido na televisão da Índia. O Comitê de Qualificação Cinematográfica vetou a difusão do videoclipe por seu "conteúdo altamente sexual". A modelo ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo. Sobre o vídeo, Paris declarou, certa vez: "Eu nunca quis receber um centavo por isso. É dinheiro sujo e ele deveria doar tudo para alguma instituição de caridade que lute contra o abuso sexual ou algo do tipo".