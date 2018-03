Cantora Kylie Minogue recebe Ordem do Império britânico

A cantora australiana Kylie Minogue recebeu nesta quinta-feira, 3, no Palácio de Buckingham a Ordem do Império Britânico (OBE, sigla em inglês) concedida pela rainha Elizabeth II da Inglaterra em reconhecimento a sua contribuição à música. Muito sorridente em um vestido brilhante de cor creme enfeitado com grandes estrelas, a cantora conhecida como "princesa do pop" recebeu a condecoração das mãos do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. A australiana, natural de Melbourne, já tinha sido condecorada em maio em Paris pelo governo francês com a medalha de cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. "Estou profundamente emocionada de ser reconhecida desta maneira pelo Reino Unido, meu lar adotivo", disse a cantora em dezembro passado, quando foi divulgado que seria condecorada. Kylie recebe a condecoração das mãos do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Foto: AP Em meados dos anos 80, Kylie ficou conhecida no mundo dos shows com seu papel no seriado australiano Neighbours, o qual deixaria depois para concentrar energias na carreira musical. A fama internacional viria com sucessos como I Should Be So Lucky. Em 2005, a cantora anunciou que sofria de câncer de mama, o que a obrigou a suspender a turnê Showgirl, retomada em novembro de 2006 na Austrália, após superar a doença, sob o título de Showgirl Homecoming. A intérprete de sucessos como Can't Get You Out of my Head, lançou em novembro de 2007 seu mais novo trabalho, X, o décimo em 20 anos de carreira.