Cantora Ke lidera lista de álbum e singles dos EUA

A cantora pop Ke$ha colocou fim ao reinado de seis semanas de Susan Boyle na lista de álbuns mais vendidos dos Estados Unidos nesta quarta-feira, e também garantiu a primeira posição pela quarta semana consecutiva na lista de singles da Billboard.

Ke$ha (nome verdadeiro: Kesha Sebert) se tornou a primeira artista a liderar as duas listas simultaneamente com gravações de estreia desde que a britânica Leona Lewis conseguiu isso em abril de 2008.

O selo dela, o RCA Records, disse que o álbum "Animal" de Ke$ha vendeu 151.942 cópias durante a semana que terminou em 10 de janeiro, citando números da Nielsen SoundScan.

O álbum "I Dreamed a Dream" caiu para o segundo lugar na lista de 200 mais da Billboard, com 93 mil cópias vendidas.

Na lista dos 100 singles mais quentes da Billboard, "TiK ToK" estava no topo, enquanto seu outro single "Blah Blah Blah" estava em sétimo lugar. As músicas ficaram nos principais postos na lista de Canções Digitais da Billboard, fazendo de Ke$ha a primeira artista a conseguir esse feito com seus dois primeiros singles e a primeira a conseguir isso desde julho com o Black Eyed Peas.

Ainda na lista Billboard 200, "The Fame" de Lady Gaga caiu uma posição para o terceiro lugar, com 66 mil, enquanto "The Element of Freedom" de Alicia Key (62 mil) e "Stronger With Each Tear" de Mary J. Blige (47 mil) caindo uma posição cada, para os números 4 e 5, respectivamente.

A trilha sonora de "Alvin e as Esquiletes" pulou uma posição para a de número 6 (44 mil), "Fearless" de Taylor Swift caiu duas para a sétima posição (com 38.000) e "The E.N.D." do Black Eyed Peas' estável na oitava posição (36.000).

"My World" de Justin Bieber caiu três posições para o número 9 (34 mil) e "The Fame Monster" caiu uma para a décima posição (31 mil).