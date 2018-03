Cantora Joni Mitchell é internada em Los Angeles

A lendária cantora canadense Joni Mitchell, 71 anos, uma das referências da geração Woodstock, foi internada nesta terça-feira, 31, em um hospital de Los Angeles, informaram fontes oficiais.

"Joni está na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Los Angeles, mas está consciente e animada", afirmou a assessoria da artista em sua conta no Twitter, sem revelar detalhes.

O site especializado em celebridades TMZ informou que os serviços de emergência de Los Angeles foram acionados às 14h30 (18h30 Brasília) para socorrer a cantora, que estaria inconsciente em sua casa.

Mitchell, cujo nome real é Roberta Joan Anderson, é conhecida por canções como The Circle Game, Big Yellow Taxie Help Me, entre outras.

Ao longo de sua carreira Joni conquistou oito prêmios Grammy.

Confira alguns sucessos na voz de Joni Mitchell: