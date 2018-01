Cantora Inezita Barroso está internada no Sírio-Libanês, em São Paulo

A cantora e apresentadora Inezita Barroso está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela completou 90 anos na última quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da TV Cultura, mas as causas da internação não foram divulgadas. Inezita deu entrada no hospital no dia 19 de fevereiro.

A artista é considerada uma das principais cantoras da música sertaneja brasileira. Ela nasceu em São Paulo e fez carreira no rádio e na televisão.

Em dezembro do ano passado, Inezita sofreu uma queda da cama na casa de sua filha na cidade de Campos do Jordão. Os bombeiros foram chamados e conduziram Inezita ao Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade.

Ela foi atendida pelo doutor Marcio Stievano, diretor do PS, que pediu exames de radiografia que não detectaram nenhuma lesão. "A liberamos logo em seguida, ela saiu do hospital em carro próprio", disse o médico ao Estado. "Mas pedi que a família nos procurasse se alguma dor surgir. Às vezes as quedas podem ser sentidas com mais intensidade nos dias seguintes".