Cantora gospel brasileira leva dois prêmios no Grammy Latino

A cantora gospel e compositora Soraya Moraes levou duas estatuetas para casa na nona edição do Grammy Latino, realizado na noite desta quinta-feira, 13, em Houston, nos Estados Unidos. A brasileira venceu nas categorias Melhor Canção Brasileira, junto com Marco Moraes, e a de Melhor Álbum de Música Cristã (em português), por "Som da Chuva". O cantor colombiano Juanes foi o principal destaque ao conquistar cinco estatuetas na cerimônia. Cerimônia atrapalhada marca Grammy Latino no Brasil Entre os prêmios que levou esta noite, Juanes recebeu as estatuetas de Melhor Gravação e Melhor Canção do Ano (ambos com a música "Me Enamora") e de Melhor Álbum, com "La Vida.. Es Un Ratico". Já os mexicanos do Café Tacuba, que concorriam em seis categorias, ficaram os prêmios de Melhor Canção de Rock, por "Esta Vez", e de Melhor Canção Alternativa, por "Volver a Comenzar". Outras três artistas conquistaram dois prêmios no Grammy Latino: a porto-riquenha Kany García, a mexicana Julieta Venegas e a cubano-americana Gloria Estefan. Entre as estatuetas que levou esta noite, Kany García faturou o prêmio de Revelação, no qual concorria com os brasileiros Diogo Nogueira e Roberta Sá. A cerimônia no Texas foi apresentada pelos artistas Cristian de la Fuente e Patricia Manterola, que pediram ao público para prestar atenção nas letras das canções interpretadas no palco, devido "ao difícil momento que o mundo vive". Entre as apresentações da noite em Houston se destacaram o dueto entre Juanes e John Legend, no início da cerimônia, de Julieta Venegas, e de Gloria Estefan, que tocou junto com o guitarrista mexicano Carlos Santana e o porto-riquenho José Feliciano. Além da cerimônia em Houston, uma premiação paralela aconteceu em São Paulo para premiar os artistas brasileiros que concorriam em categorias específicas da música nacional. A cerimônia de premiação em São Paulo contou com várias apresentações de artistas brasileiros, como Daniela Mercury e Sepultura, e foi apresentada pelo jornalista Marcelo Tas e a modelo Daniela Cicarelli.