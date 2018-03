Cantora Emeli Sande derruba Adele do topo das paradas britânicas

O álbum "Our Version of Events", de Sande, vendeu quase 250 mil cópias desde o seu lançamento na semana passada.

Adele, que ganhou vários prêmios nos eventos recentes do Grammy e do Brit Awards, caiu para o segundo lugar com seu álbum "21".

Nas paradas de singles, o músico e cantor multi-instrumental de origem belga-australiana Goyte ficou em primeiro lugar com "Somebody that I used to know" com participação da neozelandesa Kimbra.

O rapper britânico Dappy foi um dos estreantes na parada que ficou em segundo lugar com "Rockstar", com participação do guitarrista do Queen, Brian May.

(Por Avril Ormsby)