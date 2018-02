Cantora e apresentadora Cilla Black morre aos 72 anos

A cantora e apresentadora britânica Cilla Black morreu neste domingo, 2, na Espanha. O anúncio foi feito pelo seu agente. A segunda maior estrela a emergir de Liverpool depois dos Beatles, morreu aos 72 anos. Black estava em sua casa em Estepona, sul da Espanha. A causa da morte não foi divulgada pela polícia.

Nos anos 1960, determinada a entrar para o show business, a cantora arrumou um emprego de garçonete no famoso Cavern Club, onde os Beatles se apresentavam regularmente. Ela conseguiu chamar a atenção deles e também pôde se apresentar no Cavern.

Aceita por Brian Epstein, o empresário dos Beatles, o sucesso viria em 1964, quando gravou Anyone Who Had a Heart, de Burt Bacharach e Hal David. Outras de suas canções mais conhecidas são You're My World, Alfie e Step Inside Love.

Por conta do bom humor e da personalidade incansável, ela se tornou uma figura da televisão ao apresentar o game show Blind Date (entre 1985 e 2003) e do Surprise Surprise (entre 1984 e 2001).