Cantora de R&B Brandy fica noiva de executivo da música

Esse será o primeiro casamento de Norwood, que atende pelo nome Brandy. Press é um executivo da Warner/Chappell Music. Não foi anunciada uma data para o casamento.

Norwood, de 33 anos, tem uma filha de 10 anos com seu ex-namorado, o produtor musical Robert Smith.

Ela estrelou vários filmes e programas de televisão desde os anos 1990 e é mais conhecida como a protagonista na popular série de televisão "Moesha", que passou de 1996 a 2001 no hoje extinto canal UPN.

Ela também teve uma canção de sucesso com o filme de 1998 "The Boy is Mine", uma colaboração com a cantora Monica, que rendeu à dupla um Grammy. Brandy lançou seu sexto álbum de estúdio, "Two Eleven", em outubro deste ano.

(Reportagem de Eric Kelsey)