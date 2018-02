Cantora country Miranda Lambert recebe nove indicações ao prêmio CMA

Os prêmios do CMA serão entregues em uma cerimônia televisionada ao vivo de Nashville, no Estado norte-americano do Tennessee, capital da música country, no dia 5 de novembro. O show será apresentado pelos cantores Carrie Underwood e Brad Paisley.

Lambert, de 30 anos, foi indicada em categorias como artista do ano e álbum do ano, frutos do sucesso de seu aclamado disco "Platinum", de 2014, e da melancólica música de trabalho "Automatic”.

A texana tentará conquistar o troféu de melhor cantora do ano pela quinta vez consecutiva, assim como seu marido, Blake Shelton, também cantor de country e jurado no reality show "The Voice", na categoria masculina.

As nove indicações de Lambert empatam seu próprio recorde como artista feminina.

Animada apesar de falar de separação, a canção "Drunk on a Plane", de Dierks Bentley, ajudou o cantor a conseguir o segundo maior número de indicações, cinco, incluindo as de cantor e álbum do ano.

Eric Church e o cantor australiano Keith Urban foram indicados em quatro categorias cada.

Entre os indicados a melhor artista novo do ano estão Brady Clark, Brett Eldredge, Cole Swindell, Kip Moore e Thomas Rhett.

(Por Eric Kelsey)