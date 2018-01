Cantora country Loretta Lynn é transferida a centro de reabilitação após derrame

A estrela norte-americana de música country Loretta Lynn foi transferida de um hospital a um centro de reabilitação para se recuperar de um derrame, informaram representantes da cantora e compositora.

A artista de 85 anos foi internada em um hospital de Nashville no dia 5 de maio depois de sofrer um derrame em sua casa em Hurricane Mills, no Estado norte-americano do Tennessee.

"Loretta quer agradecer a todos por suas orações, carinho e apoio", escreveram seus representantes na página oficial de Facebook da cantora também na segunda-feira. "Loretta foi transferida das instalações de um hospital à reabilitação e estamos felizes de relatar que ela está ótima!"

Os próximos shows da artista foram adiados por recomendação médica durante sua recuperação, disse um comunicado publicado em seu site no início deste mês.

Loretta, uma das primeiras mulheres a alcançar o estrelado na música country como compositora e intérprete, tem apresentações agendadas em todo o país até novembro.

Nascida no Kentucky, ela forjou sua carreira com uma voz característica repleta de trinados, compondo e cantando sucessos como I'm a Honky Tonk Girl nos anos 1960 e Coal Miner's Daughter, de 1970.