Cantora country Loretta Lynn é internada após derrame

A cantora de música country Loretta Lynn, de 85 anos, foi internada depois de sofrer um derrame cerebral em Hurricane Mills, no Tennessee, nos Estados Unidos. Uma nota publicada neste sábado, 6, no site da artista informou que ela está no hospital desde a última quinta-feira à noite.

A turnê de Loretta foi suspensa e a irmã dela, a também cantora Crystal Gayle, pediu orações e apoio dos fãs.

Loretta Lynn tem mais de 50 anos de carreira na música country e três prêmios Grammy, incluindo um troféu de honra por sua trajetória. Em 2013, recebeu do ex-presidente norte-americano Barack Obama a Medalha da Liberdade, a mais alta honra civil nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A artista ficou conhecida na década de 1960 com a música autobiográfica “Coal Miner’s Daughter” (filha do minerador de carvão). Em montagem recente na Broadway, a atriz Zooey Deschanel interpretou Loretta nos palcos. Um filme sobre a vida dela, lançado em 1980, teve a atriz Sissy Spacek como protagonista. / Com informações de agências internacionais