Cantora country LeAnn Rimes volta com disco inspirado na soul music

A cantora country LeAnn Rimes disse que seu próximo álbum de estúdio é mais espontâneo e orgânico do que o anterior, Spitfire, descrevendo o novo trabalho como "baseado na soul music".

A vencedora do Grammy, que foi alçada à fama aos 13 anos e é conhecida por sucessos como How Do I Live e Can't Fight The Moonlight, irá lançar Remnants, seu primeiro disco com o novo selo RCA Reino Unido, em outubro.

"No meu último disco, nós com certeza conhecíamos a história que estávamos escrevendo canção a canção, teve muito a ver com um momento de muita mágoa e caos", disse Rimes durante uma entrevista em Londres.

"E este, desta vez, veio de um lugar completamente diferente. E foi só quando finalizamos o disco que vimos o arco incrível que escrevemos e criamos, é um disco lindo e é baseado na soul music."