Cantora Christina Aguilera e marido anunciam separação--revista

A revista de celebridades disse em seu site que Aguilera, 29, e Jordan Bratman, 33, romperam há alguns meses, mas não decidiram ainda sobre um possível divórcio.

"Eles estão morando em casas separadas, e vão ver como as coisas caminham desse jeito", disse a Us Weekly citando uma fonte próxima à cantora do hit "Beautiful".

"Eles eram muito apaixonados. Mas nos últimos seis meses ficou claro que eles eram mais amigos do que marido e mulher", disse uma fonte que não quis ser identificada.

A porta-voz de Aguilera disse que não comentaria a notícia.

Aguilera e Bratman se casaram em novembro de 2005 e têm um filho de dois anos, Max. Eles se conheceram em 2002 quando Bratman trabalhava na empresa de gerenciamento de música de Aguilera.

Aguilera, que na adolescência atuava em programas da Disney, deve estrelar seu primeiro filme em breve, um musical chamado "Burlesque".