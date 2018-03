Cantora Chaka Khan inicia reabilitação por uso de drogas

A cantora e compositora Chaka Khan, vencedora do Grammy, adiou todos os shows para este mês após iniciar um programa de reabilitação por uso de drogas, afirmaram seus representantes em uma mensagem postada no site da artista.

A cantora, de 63 anos, tem lutado contra a dependência de medicamentos para a dor e "entrou voluntariamente no programa para ficar saudável", disse o comunicado, embora não tenha especificado quando ou onde começou o tratamento.

O tratamento foi descrito apenas como "uma reabilitação por dependência e programa de cuidados posteriores", que exigirá que ela "adie todas as datas programadas para o mês de julho".

Chaka Khan, que ganhou fama na década de 1970 como vocalista principal da banda de funk Rufus, lançou sua carreira solo com o hit de 1978 "I'm Every Woman".

Sua versão de 1984 da canção "I Feel For You", do álbum de sucesso de mesmo nome, foi escrita e tocada pela primeira vez por Prince, amigo de longa data e colaborador da cantora.