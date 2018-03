Cantora Carrie Underwood será recebida no Grand Ole Opry A cantora country Carrie Underwood, que iniciou sua carreira vencendo o programa "American Idol", da Fox Television, será recebida no Grand Ole Opry, anunciaram na terça-feira representantes do célebre programa de rádio semanal de música country. Underwood, 25 anos, que venceu o "American Idol" em 2005, recebeu os troféus de Vocalista Feminina do Ano da Associação de Música Country e da Academia de Música Country. Ela já foi três vezes premiada com o Grammy também. Sua entrada no Opry, frequentemente descrito como a meca da música country, acontecerá em 10 de maio.