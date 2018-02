Cantora Carly Rae Jepsen cancela show a escoteiros por veto a gays

Carly Rae, cujo single "Call Me Maybe" foi indicado ao Grammy de música do ano, disse pelo Twitter que não vai se apresentar no evento por apoiar os direitos dos homossexuais.

"Apoiei e continuo apoiando a comunidade LGBT em nível global", disse a cantora, de 27 anos.

A banda Train já havia decidido não se apresentar no evento, marcado para julho na Virgínia Ocidental, a não ser que a organização juvenil revogue seu veto a homossexuais.

O movimento escoteiro, que existe há 103 anos, sofre atualmente forte pressão de ativistas para alterar sua posição.

O Jamboree nacional norte-americano é realizado a cada quatro anos, e a expectativa é de que reúna 45 mil escoteiros e chefes.

A entidade afirmou que o evento será mantido.

(Reportagem de Eric Kelsey)