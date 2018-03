Cantora britânica lidera paradas dos EUA pela 1a vez em 20 anos Leona Lewis, vencedora de um programa de revelação de talentos, virou a primeira britânica em mais de 20 anos a liderar as paradas pop dos Estados Unidos, na quinta-feira. Seu single "Bleeding Love" tornou-se o número 1 na parada Billboard Hot 100. A cantora londrina de 22 anos, que ficou famosa na Grã-Bretanha ao vencer "The X Factor" em 2006, apareceu no programa de TV de Oprah Winfrey este mês, o que ajudou a aumentar o número de downloads de sua canção na Internet e em celulares, segundo a mídia. Kim Wilde foi a última cantora britânica a liderar a Billboard Hot 100, em 1987, com "You Keep Me Hangin' On", um cover de uma canção das The Supremes. Comparada pela Billboard a Whitney Houston quando jovem, Lewis já tinha liderado as paradas em dez países com "Bleeding Love", que foi o single mais vendido na Grã-Bretanha em 2007. Seu álbum de estréia, "Spirit", a ser lançado nos EUA em 8 de abril, já vendeu mais de 2 milhões de cópias, segundo sua gravadora, SyCo Music, a divisão da Sony BMG presidida pelo promotor e apresentador de TV Simon Cowell.