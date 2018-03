Cantora Amy Winehouse ataca fã novamente, diz jornal

A cantora britânica Amy Winehouse bateu em um fã que estava na porta de sua casa, após afirmar que ele beliscou suas nádegas, segundo informou nesta segunda-feira, 7, o jornal The Sun. Veja também: Amy Winehouse faz show empolgante no Rock in Rio Madri Gravadora coloca Amy Winehouse em 'prisão domiciliar' Amy, de 24 anos, socou o homem no momento em que ele tentava tirar uma foto dela. Uma fonte disse ao jornal: "Alguém beliscou as nádegas de Amy e ela culpou o fã que estava tirando uma foto sua". A fonte afirma ainda que a cantora apenas bateu no rapaz, que riu da situação. Esta não foi a primeira vez que Amy atacou um fã. Durante seu show no Festival de Glastonbury, em 28 de junho, ela bateu em um homem que estava na platéia por ter tocado em seu cabelo.