Cantora africana tira Grammy de Gil, Céu e Bebel Gilberto

Os cantores brasileiros Gilberto Gil, Céu e Bebel Gilberto perderam no início da noite deste domingo, 10, o prêmio Grammy para o qual seus álbuns Gil Luminoso, Céu e Momento haviam sido indicados. O escolhido para melhor disco de World Music foi o da cantora africana Angelique Kidjo, por Djin Djin. Também disputava a categoria o álbum An Ancient Muse, de Loreena McKennitt. A 50ª edição do Grammy está sendo realizada na cidade de Los Angeles, Califórnia. O grupo porto-riquenho Black:Guayaba ganhou o Grammy de Melhor Álbum Latino de Música Alternativa ou Rock, com o álbum No Hay Espacio. Na categoria de Melhor Álbum Texano, o músico Little Joe foi o grande premiado, com o álbum Before The Next Teardrop Falls. Já o disco River: The Joni Letters, do músico Herbie Hancock, faturou o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo. O dominicano Juan Luis Guerra recebeu o prêmio de Melhor Álbum Latino Tropical pelo disco La Llave de Mi Corazión. Já o Grammy de Melhor Álbum de Música Havaiana ficou com o grupo Slack Key Guitar. A cantora Carrie Underwood foi outra premiada da noite. A norte-americana levou o Grammy de Melhor Performance de Vocal Feminino de Country. Já Brad Paisley levou o prêmio de Melhor Performance Country Instrumental, pela música Throttleneck. Os músicos Cheryl White and Ricky Skaggs, do grupo Ricky Skaggs & The Whites, conquistaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Country ou Gospel, pelo disco Salt of the Earth. O músico Terrance Simien levou o Grammy de Melhor Álbum Zydeco ou Cajun, pelo disco Live! Worldwide. Zydeco é uma forma de música folk norte-americana originada no começo do século 20 e que tem como principal instrumento o acordeom. O grupo Foo Fighters faturou o Grammy de Melhor Performance de Hard Rock. Aguarde mais informações.