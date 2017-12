Cantor Sérgio Reis é hospitalizado após passar mal em SP

Atualizado às 22h30

Presidente Prudente - O cantor Sérgio Reis, de 73 anos, passou mal no fim da tarde deste sábado, 14, em São Carlos, no interior paulista, e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa de Saúde. Segundo sua assessoria, ele teve uma arritmia cardíaca e deve ser transferido para São Paulo neste domingo, 15.

"O coração disparou e ele veio de ambulância para o hospital", disse Lívia Noriega, assessora de imprensa do Hospital Casa de Saúde. A equipe médica não quer, por enquanto, comentar o estado de saúde do cantor.

Sérgio Reis toma remédio para o coração, mas estava há dois dias sem tomar o medicamento. O cantor, autor de Coração de Papel, está em São Carlos acompanhado pelo cantor e compositor Renato Teixeira, que fez o clássico Romaria, sucesso de Elis Regina. Os dois fariam um show na noite deste sábado na festa junina do Clube São Carlos.

O artista, que colocou um stent em 2010, passou por uma bateria de exames e, neste domingo, deverá ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.