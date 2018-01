Cantor Seal perde apelação judicial contra ex-empresário O pop star britânico Seal perdeu a apelação judicial contra uma decisão anterior de um tribunal que o obriga a pagar 500 mil libras (R$ 2 milhões) a seu ex-empresário, John Wadlow, a título de comissão sobre seus dois primeiros álbuns. Numa decisão escrita anunciada na quarta-feira pela Alta Corte de Londres, o juiz Roger Toulson também ordenou que o cantor premiado com o Grammy pague os custos judiciais de seu ex-empresário. Do total, um valor de 175 mil libras (R$ 730 mil) terá de ser pago imediatamente. Seal não esteve presente à audiência de apelação, realizada este mês, mas compareceu ao tribunal em junho passado. Nessa época ele disse que John Wadlow, que foi seu empresário até 1995, tinha sido como um segundo pai para ele, mas, mais tarde, o explorara. Seal, cujo nome verdadeiro é Henry Olusegun Adeola Samuel, argumentou que Wadlow não tinha direito à comissão, alegando que os acordos fechados entre eles foram frutos de "influência indevida" exercida por Wadlow sobre ele. O cantor, casado com a famosa modelo alemã Heidi Klum e autor de sucessos que incluem Kiss From a Rose e Crazy disse ao tribunal que nos cinco anos seguintes a seu rompimento em Wadlow, em 1995, ele pagou ao ex-empresário US$ 4 milhões, que "na minha opinião é uma quantia substancial."