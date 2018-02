Cantor Sam Smith faz acordo por plágio em 'Stay With Me'

O cantor pop britânico com cinco indicações ao Grammy deste ano, Sam Smith, foi forçado a pagar royalties de composição ao norte-americano Tom Petty pelo single Stay With Me. A música teria semelhanças com o clássico I Won't Back Down, de 1969. As informações são do jornal britânico The Sun.

Ainda de acordo com a publicação britânica, Smith e Petty chegaram a um acordo extrajudicial em outubro - nele, 12,5% dos créditos da composição passam a ser de Petty e do cantor e compositor Jeff Lyne, que também assina a música original.

Segundo a NME, uma fonte próxima ao caso disse que quando a faixa de Sam foi divulgada ficou claro para diversos músicos que haviam notáveis semelhanças entre as canções. Stay With Me vendeu quatro milhões de cópias em todo o mundo e concorre em duas categorias do Grammy 2015 - melhor performance pop e gravação do ano.

Stay with Me

I Won't Back Down

Relembre outros casos e compare

Rod Stewart, Do Ya Think I'm Sexy

O hit mundial do britânico Rod Stewart foi lançado em 1978, mas não demorou para representantes de Jorge Ben repararem na semelhança com o famoso "te te teretê", refrão de Taj Mahal, lançada pelo brasileiro em 1972.

Jorge Ben -Taj Mahal

Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy?

George Harrison, My Sweet Lord

My Sweet Lord foi o primeiro single do primeiro disco solo do ex-guitarrista dos Beatles, All Things Must Pass (1970). Uma empresa de Nova York, a Bright Tunes, entrou na Justiça contra Harrison alegando que a canção era muito parecida com He's So Fine, gravada em 1962 por The Chiffons.

George Harrison - My Sweet Lord

The Chiffons - He's So Fine

David Bowie - Sue

A jornalista Véronique Mortaigne apontou semelhanças entre a nova música Sue, de David Bowie e a canção Cais, parceria de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, lançada no disco Clube da Esquina (1972).

David Bowie - Sue

Milton Nascimento - Cais

Radiohead - Crepp

O sucesso Creep (1992), do Radiohead, compartilha semelhanças notórias com The Air That I Breathe, da banda The Hollies. No fim, Albert Hammond e Mike Hazlewood, da Hollies, foram reconhecidos como coautores.

Radiohead - Crepp

The Hollies - The Air That I Breathe

Criolo - Linha de Frente

Outro episódio ocorreu no Brasil em agosto. A introdução da faixa Linha de Frente (2011), de Criolo, foi apontada como uma possível cópia de Tristeza Pé no Chão (1973), consagrada na voz de Clara Nunes e composta pelo sambista Mamão. Após conversa por telefone, os dois entraram em acordo.

Criolo - Linha de Frente

Clara Nunes - Tristeza Pé no Chão