Cantor Prince teria sofrido overdose, afirma site

O cantor Prince teria sofrido uma overdose causada por Percocet, um remédio contra a dor, há exatos sete dias, segundo o site americano TMZ. À época, a imprensa noticiou que o cantor de 57 anos havia sido hospitalizado por conta de uma gripe forte.

Na semana passada, o avião do cantor fez um pouso de emergência em Moline, no Ilinois, Estados Unidos, quando ele voltava de uma apresentação em Atlanta, na Geórgia. O assessor do artista negou rumores e reforçou a versão sobre a gripe.

Autoridades do Estado norte-americano de Minnesota realizaram uma autópsia no corpo do cantor Prince nesta sexta-feira, 22, um dia depois de o cantor e multi-instrumentista influente e pioneiro ser encontrado morto em casa, aos 57 anos. Os resultados ainda não foram divulgados, e devem ser conhecidos em alguns dias, ou até mesmo semanas, de acordo com a clínica Midwest Medical Examiner.

A morte do artista excêntrico e profundamente reservado, cujos sucessos incluem Purple Rain, When Doves Cry e Kiss, chocou fãs do mundo inteiro, desencadeando manifestações de pesar de admiradores e homenagens de colegas do meio musical.

Prince, nascido Prince Rogers Nelson, foi encontrado desacordado na manhã de quinta-feira, 21, em um elevador do complexo Paisley Park Studios, localizado em Chanhassen, nos arredores da cidade de Mineápolis onde ele morava, de acordo com o escritório do xerife do condado de Carver.