Cantor Peter Burns, da banda Dead or Alive, morre aos 57 anos

O cantor britânico Peter "Pete" Burns, conhecido como o líder da banda Dead or Alive dos anos 1980, morreu de parada cardíaca, disse a sua família nesta segunda-feira, 24. Ele tinha 57 anos.

Burns, conhecido pela imagem andrógina, chegou à fama com o sucesso You Spin Me Round (Like a Record) de 1985 do Dead or Alive, e se tornou parte das cenas electro e dance-pop britânicas.

Veja o vídeo de 'You Spin Me Round (Like a Record)':

"Ele era um verdadeiro visionário, uma alma linda e talentosa, e sua falta será sentida por todos que amaram e gostaram de tudo que ele era”, afirmou Steve Coy, representante de Burns, e a família num comunicado divulgado pelo Twitter. O comunicado não diz onde o cantor morreu.

Dead or Alive foi criada em 1980 em Liverpool e gravou um disco de sucesso em 1985, o Youthquake, com músicas como Lover Come Back To Me e Brand New Lover.

Burns, que reconheceu publicamente a suas várias cirurgias estéticas, ficou mais recentemente conhecido por sua participação em 2006 no programa Big Brother com celebridades da TV britânica.

Um documentário nesse ano seguiu a tentativa dele de retomar a carreira.