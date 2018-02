Cantor norte-americano Eddie Fisher morre aos 82 anos

Fisher morreu em Berkeley, na Califórnia, na quarta-feira por complicações e um declínio de sua saúde após uma recente cirurgia no quadril, disse sua família em comunicado na quinta-feira.

"Ele era amado e deixará saudades em seus quatro filhos: Carrie, Todd, Joely e Tricia Leigh, além de seus seis netos. Ele era um talento extraordinário e um verdadeiro mesch", dizia o comunicado, usando uma palavra em iídiche para uma pessoa decente e admirável.

Sua filha e atriz Carrie Fisher falou de sua saúde em deterioração no início do ano quando escreveu mensagens no Twitter dizendo que seu pai, que estava confinado a uma cadeira de rodas, estava "perdendo um pouco a noção", confundindo o lugar onde estava e os amigos.

Eddie Fisher começou como um cantor de clubes noturnos e se tornou um ídolo adolescente no topo das paradas dos anos 1950 com músicas como "Thinking of You" e "Oh! My Pa-Pa". Legiões de fãs às vezes transformavam suas apresentações em cenas de multidões enlouquecidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fisher se casou com Reynolds, uma estrela do cinema conhecida como a queridinha da América por sua imagem radiante, em 1955. O casal teve dois filhos, Carrie e Todd.

O casamento começou a desmoronar em 1958, com a morte de um amigo próximo de Fisher, Mike Todd. Ele era o marido de Elizabeth Taylor e um produtor de cinema, e sofreu um acidente de avião.

Fisher ajudou a consolar Taylor e os dois começaram a ter um caso, gerando um dos maiores escândalos de celebridades da época. Eles se casaram em 1959, mas se divorciaram em 1964.

Fisher também se casou com a atriz Connie Stevens, com quem teve mais filhos, e outras relações amorosas com estrelas da época.