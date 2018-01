Cantor mexicano Luis Miguel é preso nos EUA

O cantor mexicano Luis Miguel foi preso nesta terça-feira, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de se negar a comparecer aos tribunais em diversas ocasiões em um caso no qual é acusado por seu ex-representante William Brockhaus de descumprimento de contrato, confirmou à Agência Efe a advogada da acusação.

Amy B. Messigian, a advogada de Brockhaus, declarou que o artista deveria comparecer hoje a uma corte da cidade a partir das 11h (hora local; 15h de Brasília), mas voltou a não ir, como em outras datas.

Segundo documentos judiciais do caso, o tribunal advertiu ao cantor em 24 de março que, se ele não fosse a uma audiência presvista para o mesmo dia, as forças de segurança seriam notificadas para que o detivessem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Messigian afirmou à Agência Efe na ocasião que a juíza federal Virgínia A. Phillips assinou a ordem de prisão contra Luis Miguel "por desacato".

Brockhaus exige de Luis Miguel em seu processo uma indenização de pouco mais de US$ 1 milhão, incluindo juros e honorários dos advogados, por descumprimento de contrato quando trabalhava como agente do cantor entre 2013 e 2015.

As recusas de Luis Miguel em comparecer ao tribunal se somaram à decisão de Phillips, em janeiro, de embargar um Rolls Royce do artista para ser usado no pagamento ao agente. EFE