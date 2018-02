Cantor Marilyn Manson se divorcia de Dita Von Teese

O cantor Marilyn Manson irá começar 2008 solteiro. O casamento do roqueiro com a dançarina Dita Von Teese terminou oficialmente na quinta-feira, 27, e "os dois voltarão ao status de solteiros", segundo a Corte Superior de Los Angeles. O arquivo do divórcio de Dita, cujo nome verdadeiro é Heather Sweet, e Manson, Brian Warner, citava 'diferenças irreconciliáveis' que resultariam no rompimento do casal. Eles estavam casados desde novembro de 2005. Manson declarou a Spin magazine que Dita "disse que tolerou o meu estilo de vida porque acreditava que eu iria mudar e ameaçava me deixar caso eu não mudasse", diz o cantor, que agora está namorando a atriz Evan Rachel Wood, estrela de Thirteen e Across the Universe.