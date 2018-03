Cantor João Mineiro morre em Jundiaí

Edevaldo Figueiredo, do estadão.com.br,

Texto atualizado às 03h36

SÃO PAULO - O cantor sertanejo João Mineiro, de 76 anos, faleceu na noite de sábado, 24, após complicações decorrentes do diabetes, doença que ele já sofria há pelo menos 1 ano e meio. O artista estava internado na UTI do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, interior de São Paulo.

João Mineiro ganhou fama em sua primeira dupla, com Marciano, que durou até 1992, quando seguiu carreira junto com Mariano.

O velório começa as 07h00 da manhã deste domingo, 25, no velório municipal Adamastor Fernandes, no centro de Jundiaí.

O corpo seguirá a partir das 16h30, para a cidade natal do cantor, Andradas, no sul de Minas Gerais, próximo de Poços de Caldas, onde será sepultado na tarde de segunda-feira, 26.