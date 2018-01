Cantor Jim Diamond morre aos 64 anos

O cantor escocês Jim Diamond morreu aos 64 anos em sua casa em Londres, informou um porta-voz da família. O músico alcançou sucesso nos anos 1980 com hits como I Should Have Known Better.

O porta-voz informou que os familiares estão comovidos com a morte repentina do músico. "Era um dedicado homem de família, que adorava sua mulher Chrissy e seus filhos Sara e Lawrence", disse.

Diamond nasceu em Glasgow e atualmente se dedicava a arrecadar recursos para uma ONG para crianças, a Cash for Kids.

Ele formou sua primeira banda aos 14 anos e entrou nas paradas do Reino Unido em 1982, com I Won't Let You Know, com o trio Ph.D. Sua fama internacional veio com temas como Hi-ho Silver.

Após o sucesso de Ph.D, o trio se separou e Diamond seguiu carreira em um contrato com a A&M Records. Nos anos 1990, tocou com o saxofonista Chris "Snake" Davis, da banda soul M People, com quem colaborou no disco Souled and Healed, de 2005. Em 2011, Diamon lançou um álbum de versões de soul com vários artistas escoceses, como Tommy Cunningham e Greg Kane.