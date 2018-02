Cantor inglês John Martyn morre aos 60 anos LONDRES (Reuters Life!) - O cantor e compositor inglês John Martyn, que tocou ao lado de Phil Collins e Dave Gilmore, do Pink Floyd, morreu aos 60 anos, seu empresário disse nesta quinta-feira. O músico influenciado pelo jazz e folk era conhecido pela sua arte em tocar violão e por seu jeito arrastado de cantar. Ainda não foi divulgada a causa de sua morte. Martyn lançou vários álbuns aclamados pela crítica, mas nunca frequentou as paradas de sucesso. "Eu não me acho um nada. Eu apenas vou de um lado ao outro", disse ele à Reuters em entrevista em 1993. Martyn nasceu em Surrey e cresceu na Escócia, onde aprendeu a tocar o violão folk. Entre seus álbuns mais conhecidos estão "Solid Air" e "One World", ambos gravados nos anos 70. Collins e Gilmore tocaram no álbum de 1993 "No Little Boy", enquanto Eric Clapton participou com a música "May You Never". Em janeiro, o músico recebeu a Ordem do Império Britânico pelo seu serviço à música. (Reportagem de Tim Castle)