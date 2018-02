Cantor francês Georges Moustaki morre aos 79 anos

O cantor francês de origem grega Georges Moustaki morreu nesta quinta-feira, 23, em Nice, no litoral mediterrâneo da França, aos 79 anos de idade, informou sua família.

O cantor, nascido em Alexandria e autor de Milord e de Le Métèque, havia deixado os palco em 2011 por causa de uma doença pulmonar. No entanto, a causa da morte de Moustaki ainda não foi confirmada.

"Tive uma vida apaixonante. Espero que seja assim até o final", declarou o cantor em 2011, quando explicou à imprensa que tinha uma doença pulmonar incurável, a qual o deixou "definitivamente incapaz de cantar".

Contemporâneo de uma geração de artistas da chamada "chanson française", como seu mestre Georges Brassens, Jacques Brel e Serges Gainsbourg, Moustaki compôs letras interpretadas por Edith Piaf, que foi sua amante, Yves Montand, Barbara e Serge Reggiani.

Nascido com o nome de Joseph Mustacchi em 1934, o sedutor e revolucionário músico e poeta se tornou mundialmente conhecido no final dos anos 60 com temas como Milord, na voz de Edith Piaf, Le Facteur, La Mer m'a Donné, Ma Solitude e Le Temps de Vivre.