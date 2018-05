Cantor espanhol Manolo Otero morre em São Paulo

São Paulo, 2 - O cantor e ator espanhol Manolo Otero, que fez muito sucesso nos países latinos na década de 70 com o álbum Todo el Tiempo del Mundo, morreu na tarde desta quarta-feira (1).

Otero morreu no Hospital das Clínicas por volta das 15h25. Ele estava internado desde o dia 30 de maio para tratar um câncer de fígado.

Manolo Otero nasceu em Madri, era filho de um barítono e uma atriz. Entre as canções mais conhecidas do espanhol estão María no más, Vuelvo a ti, Que ha de hacer para olvidarte e Te he querido tanto.