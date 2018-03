Cantor e poeta canadense Leonard Cohen prepara novo álbum

Cohen disse a jornalistas em Oviedo, no norte da Espanha, para onde viajou para receber o maior prêmio do país para autores que não escrevem em espanhol, que "Old Ideas" consiste em dez faixas inéditas.

"Eu as toquei para algumas pessoas, e elas parecem ter gostado", disse o músico de 77 anos, na voz rouca e baixa que é sua marca registrada.

O cantor e autor de "Suzanne", "Hallelujah", "Chelsea Hotel No. 2" e outros sucessos pediu desculpas por ter cancelado um show em Valencia em 2009 depois de desmaiar, dizendo que adoraria se reapresentar na cidade.

Em junho, Cohen recebeu o prêmio Príncipe de Astúrias de literatura. Entre os ganhadores estrangeiros passados estão o Nobel de Literatura Guenther Grass e o dramaturgo americano Arthur Miller.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cohen, natural de Montreal, falou também de sua grande admiração pela cultura espanhola e disse que batizou sua filha de Lorca em homenagem a Federico García Lorca, o mais famoso poeta espanhol do século 20, fuzilado sumariamente pelos partidários de um levante militar de 1936 que deu origem à Guerra Civil espanhola.

Cohen leu Lorca pela primeira vez quando era adolescente.

"Ele foi o primeiro poeta que me convidou a viver em seu mundo", disse Cohen. "Sua paisagem me era extremamente familiar."

A Fundação Astúrias entrega oito prêmios por ano, em campos que vão das ciências às artes. Os ganhadores recebem 50 mil euros (69 mil dólares) e uma estátua do artista catalão Joan Miro.

(Reportagem de Jaime Ortiz)